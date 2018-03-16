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"Газпром" впервые с начала года выполнил обязательства по транзиту

"Газпром" впервые с начала года выполнил обязательства по транзиту

Российский “Газпром” 15 марта впервые с начала 2018 года поднял давление на входе в газотранспортную систему Украины до контрактного уровня.

Об этом сообщила пресс-служба оператора ГТС – госкомпании “Укртрансгаз”.

“Возможно, какой-то большой праздник? Сегодня впервые с 12 декабря 2017 года “Газпром” поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня – 60 кгс/кв. см”, – отметили в “Укртрансгаз”.

В пресс-службе оператора ГТС напомнили, что “Газпром” регулярно снижает давление газа на границе.

“Последние годы “Газпром” совсем не балует нас выполнением своих технических обязательств по транзитному контракту, всего лишь 10% таких “праздничных” дней (36 дней – ред.) было в 2017 году”, – подчеркнули в “Укртрансгаз”.

Напомним, 1 марта ПАО “Укртрансгаз” сообщил, что российский “Газпром” с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, что соответствовало хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Также “Газпром” вернул “Нафтогазу” авансовый платеж, уплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.

3 марта российский “Газпром” заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”.

По материалам Економічна Правда
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