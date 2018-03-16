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В Китае впервые протестировали высокоскоростной поезд длиной более 400 метров (видео)

В Китае впервые протестировали высокоскоростной поезд длиной более 400 метров (видео)

В Пекине (Китай) провели успешные испытания высокоскоростного поезда Fuxing длиной 415 метров, который способен разогнаться до 350 километров в час.

Об этом сообщают разработчики, пишет DW.

Его длина вдвое превышает показатели нынешних поездов. Экспресс сможет перевозить свыше 1100 пассажиров в 16 вагонах.

Тестирование такого поезда было проведено впервые. Новый поезд получит разрешение на проектирование и изготовление только после прохождения всех тестов. Испытания, которые проводят независимые эксперты, включают 28 проверок. Производители отмечают, что Fuxing полностью спроектирован и изготовлен в Китае.

Новый поезд также отличается пониженным энергопотреблением.

Сейчас Китай имеет самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть, около трети которой рассчитано на скорость 350 километров в час.

По материалам НВ
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