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Кто в Украине может остаться без пенсии: новые правила выполнят не все

Кто в Украине может остаться без пенсии: новые правила выполнят не все

В 2018 году почти каждый 20-й украинец пенсионного возраста не сможет получить пенсию из-за недостатка стажа. И число таких украинцев будет возрастать с каждым годом.

Как говорится в прогнозе Пенсионного фонда, уже через 10 лет 45% 60-летних не смогут выполнить новые правила, то есть будут иметь менее 35 лет стажа. В этом же году на пенсию не смогут выйти 60-летние украинцы, у которых меньше 25 лет стажа (пенсионный возраст для тех, у кого от 15 до 25 лет стажа, увеличили до 63 лет).

Как поясняет старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко, фактически в Украине ввели “гибкий коридор пенсионного возраста”.

Минимальное требование для получения пенсии останется на уровне 15 лет, однако постепенно будут расти условия для того, чтобы “вовремя” выйти на заслуженный отдых. Например, в следующем году понадобится 26 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, от 16 до 25 лет, чтобы получить пенсию в 63 года и 15 лет – чтобы выйти на пенсию в 65 лет.

По материалам Обозреватель
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