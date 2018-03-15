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Глава НБУ назвал ключевые направления деятельности Нацбанка

Глава НБУ назвал ключевые направления деятельности Нацбанка

Новый глава Национального банка Украины Яков Смолий назвал стратегические цели деятельности регулятора:

  • ценовую и финансовую стабильность;
  • интеграцию Украины и нашей банковской системы в европейские финансовые институты;
  • поддержку макроэкономического роста страны.

Несколько раз он отметил кредитный приоритет — пообещал реанимировать полноценное банковское кредитование. Но не с этого, а лишь с 2019 года, что наталкивает на мысль о сохранении высокой учетной ставки.

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В числе важных задач новый руководитель НБУ также назвал сотрудничество власти с глобальными финансово-кредитными институтами. Вроде Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, KfW и им подобных.

При этом Яков Смолий пообещал депутатам снижение инфляции до 5% «плюс/минус» 1%, прирост депозитов в банковскую систему и увеличение объемов безналичных операций в стране.

По материалам УБР
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