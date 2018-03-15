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Крупнейший порт Латинской Америки поднимет в воздух дроны на круглосуточный режим

Крупнейший порт Латинской Америки поднимет в воздух дроны на круглосуточный режим

В бразильском порту Сантос, крупнейшем в Латинской Америке, вводятся новые правила.

Теперь все заправки и дозаправки судов будут контролироваться с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По мнению властей порта, это повысит безопасность и поможет своевременно выявлять утечки нефтепродуктов.

Дроны будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Особо пристальное внимание будет уделяться баржам снабжения во время их работ по передаче топлива и удалению топливных шлангов после завершения этих операций.

Таким образом администрация порта надеется избежать инцидентов, подобных тем, которые произошли в 2016 году, когда в воду попало около 2 тыс. литров нефти. За эти нарушения природоохранные органы обязало выплатить штраф размере 6 тыс. долларов.

По материалам Центр транспортных стратегий
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