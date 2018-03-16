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Украина договаривается о строительстве дорог с лидером данного рынка в Германии и Австрии

Украина договаривается о строительстве дорог с лидером данного рынка в Германии и Австрии

Министерство инфраструктуры начало переговоры о строительстве дорог в Украине с австрийской компанией Strabag.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, если это произойдет, то это станет “огромным шагом вперед для Украины”.

“Потому что это топ-компания и лидер рынка в таких странах, как Германия, Австрия, Хорватия, номер два на рынках Польши, Венгрии. Будет работать в Украине. Это даст новое качество дорог для украинских граждан”, – заявил министр.

Напомним, на днях в Украине побывала с официальным визитом австрийская делегация во главе с президентом страны. В ее составе были и бизнесмены.

По материалам Центр транспортных стратегий
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