В МВФ напомнили Украине об установке рыночных цен на газ

Международный валютный фонд порекомендовал Украине установить рыночные цены на газ.

По мнению МВФ, рыночные цены на газ сделают невозможным практику скрытых и лишенных адресности субсидий.

Об этом сообщает Дело со ссылкой на DW.

Таким образом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию президента Украины Петра Порошенко относительно требований кредиторов. Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос издания, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в течение последних лет.

Президент Порошенко раньше предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда.

“Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий”, — подчеркнул Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Напомним, именно цены на газ является одной из тем споров Киева и МВФ. Последний требует доведения цен на газ для населения до рыночного уровня — речь идет о подорожании на 30 процентов до 1 апреля.

В свою очередь Порошенко заявляет, что немало украинцев не ощущают эффекта от реформ из-за того, что они столкнулись с девальвацией и предыдущим повышением цен на газ по требованию МВФ.