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Газа в хранилищах на холодные выходные хватит - Нафтогаз

Газа в хранилищах на холодные выходные хватит - Нафтогаз

НАК “Нафтогаз Украины” уверяет, что газа в хранилищах на холодные выходные хватит, и на этот раз поставок “Газпрома” не будут ждать.

Об этом пресс-служба компании написала в Twitter.

“Идут похолодания. Мы готовы. В этот раз не ждем поставок газа из Газпрома. Газовый демарш Газпрома ударил бумерангом – они показали ЕС, что считают газ оружием и могут в любое время его применить. В ПХГ – 8,9 млрд куб. м газа – это на 0,7 млрд больше, чем на эту дату 2017 года”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют похолодание и снег на выходные 17-18 марта. Ожидается, что температура в отдельных регионах снизится до 13 градусов мороза.

По материалам УКРИНФОРМ
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