Украина готовит космический корабль для Саудовской Аравии - СМИ

Конструкторское бюро “Южное” в начале года показало презентацию чертежей космического корабля, который больше похож на самолет, чем на традиционную ракету.

Источники сообщили Popular Mechanics, что необычный “космический самолет” на самом деле является частью многоразовой спутниковой установки, разрабатываемой в КБ “Южное” для Саудовской Аравии.

Эти изображения могли быть просто гипотетической картиной на экране компьютера, но та же презентация также показывала активную работу на украинских испытательных площадках и даже некоторые экспериментальные аппаратные средства, которые были явно связаны с необычным космическим аппаратом.

“Хотя эти две страны кажутся странными союзниками, Украина и Саудовская Аравия сотрудничали в ряде аэрокосмических проектов, включая тактическую баллистическую ракету “Гром-2”, научную ракету-зонд и зенитную ракету”, – говорится в статье Popular Mechanics.

Наиболее интересной деталью в предлагаемом проекте является 30-тонный самолет, который будет служить в качестве первого этапа двухступенчатой системы запуска. Предполагается, что самолет будет оснащен двигателем с турбореактивным двигателем и двигателем прямого действия. Самолет-носитель сможет достигать высоты от 25 до 30 километров, где семитонная ракета-носитель будет разделять и запускать свой собственный традиционный двигатель.

Источники, осведомленные в этом вопросе, рассказывают, что, хотя украинская космическая промышленность и делает ракеты высокого класса, этот тип транспортного средства не является специализацией КБ “Южное”, так как инженеры должны были бы решать новые проблемы с двигателем, аэродинамикой и жаропрочными материалами. Украинской космической отрасли также понадобится крупномасштабная испытательная и производственная база для создания полномасштабных прототипов, планера и двигателей.