В прошлом году украинский экспорт в Польшу возрос на 27% - министр

Украинский экспорт в Польшу в 2017 году рос быстрее (27%), чем польский в Украину (24%).

На этом во время форума “Европа-Украина” в польском Ряшеве сделал акцент министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский.

“Мы очень довольны тем, что сильно улучшилось польско-украинское экономическое сотрудничество не на правительственном уровне, а на уровне бизнеса. В прошлом году экспорт польских продуктов в Украину вырос на 24% – до 4,3 млрд евро, но еще больше вырос импорт из Украины – на 27% и составляет сейчас 2,1 млрд евро”, – проинформировал Квецинский.

Он отметил, что рост экспорта украинских товаров в Польше является “хорошим элементом” сотрудничества.

Министр сообщил, что все еще недостаточными являются польские инвестиции в украинскую экономику, что связано, в частности, с безопасностной ситуацией. В то же время он признал, что в прошлом году росли украинские инвестиции в польскую экономику.