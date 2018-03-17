Банкиры прогнозируют, что в 2018 году портфель потребкредитов банков вырастет на 40%

Ключевым направлением станет выдача кэш-кредитов.

Такие прогнозы озвучили участники круглого стола «Бум потребкредитования: не станет ли он новой проблемой для системы», организованного «Финансовым клубом».

«Если смотреть на планы наших акционеров, то рынок должен вырасти на 70%. Если сегмент кэш-кредитов вырастет на 40%, это будет хороший результат», – прогнозирует директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Алексей Пузняк.

«В 2017 году мы приросли в два раза, в 2018-м в планах прирост на 50%», – говорит председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев.

Участники, которые развивают направление целевых кредитов, продолжат работать в этом сегменте. «Целевые кредиты – это более сложный продукт. Для того чтобы научиться работать в нем, нужно два-три года», – считает Андрей Киселев.

Алексей Пузняк отметил, что деньги у украинцев есть. «Если они верят, что ситуация будет улучшаться, будут потреблять больше, будут брать кредиты, если же считают, что ситуация будет ухудшаться, начнут накапливать. Если вектор ожиданий не изменится, то в 2018 году будет рост», – говорит Алексей Пузняк.

В остальных сегментах розничного кредитования роста ожидать не стоит.

«Машины на временном ввозе убивают весь рынок автокредитования. Если заемщик получит кредит наличными на 50 тыс. грн или даже на 200 тыс. грн и захочет купить автомобиль, то ему нет смысла идти в салон. Как только машина выезжает за пределы салона, она теряет почти треть своей стоимости», – поясняет Андрей Киселев.

Не ожидают банкиры и активизации в сегменте ипотечного кредитования. «Ипотека как была в полузамороженном состоянии, так и останется. У банков нет длинной гривны», – пояснил Алексей Пузняк.