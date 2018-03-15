Полиция разоблачила преступников, присвоивших 11 млн гривен госбюджета

Правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета и нашли лиц, которые ее организовали.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в состав группы, совершавшей преступления, входили бывший топ-менеджер ГП “Госэкоинвест” и руководители двух коммерческих структур.

Сообщается, что сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 миллиона гривен.

В течение 2012 – 2014 гг. должностные лица “Госэкоинвеста” присваивали деньги, которые должны были идти на утепление объектов социальной сферы на территории Украины в рамках Киотского протокола.

После подписания договоров с выигравшими тендеры предприятиями, в “Госэкоинвесте” создавали расчеты, которые не соответствовали реальной стоимости выполненных работ, и таким образом должностные лица присваивали госсредства.

Причастным к преступлению уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, – ред.), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, – ред.), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка документов, – ред.) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с обвинениями, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. “Оперативники и следователи проводят мероприятия по возмещению государству причиненного ущерба”, – говорится в сообщении Департамента.