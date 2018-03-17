НАБУ: бизнес все чаще жалуется на коррупцию

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что в 2017 году увеличилось количество заявлений о возможных коррупционных правонарушениях от представителей бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“На протяжении прошлого года мы заметили рост количества заявлений в Бюро о возможных коррупционных правонарушениях от представителей бизнес-среды, которые пытаются отстоять свои законные права”, – отметил Сытник.

“Это вызвано тем, что НАБУ показало себя как действительно независимый антикоррупционный орган, для которого нет неприкасаемых. Однако есть причина, по которой похвастаться полным доверием бизнеса не можем – это проблема рассмотрения дел в судах”, – добавил он.

По его словам, после обращения в НАБУ, открытие уголовного производства, ряда следственных действий и направление дела в суд, представитель бизнеса как заявитель часто остается разочарованным.

“Хотя правоохранительные органы и сделали все от них зависящее, суд не имеет возможности сосредоточиться на рассмотрении дела. Поэтому лицо, которое обоснованно подозревается детективами, остается на свободе и более того – имеет все рычаги, чтобы продолжать давить на бизнес”, – отметил директор НАБУ.