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Стало известно, сколько украинцы за год перевели денег из Польши

Стало известно, сколько украинцы за год перевели денег из Польши

Украинские заробитчане увеличили денежные переводы из Польши на родину в полтора раза. Если в 2016 году было перечислено 8 млрд злотых, то в 2017 году уже 13 млрд злотых.

Объем денежных переводов из Польши в Украину вырос в 2017 году почти в полтора раза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает Европейская правда.

“Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывают, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен”, – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что эти деньги они смогли заработать благодаря возможностям, которые предоставляет Польша.

“Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги”, – добавил дипломат.

Напомним, согласно прогнозам, до конца 2020 года на польский рынок труда будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

По материалам Корреспондент.net
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