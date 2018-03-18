Ветераны получат деньги: кому и сколько положено к 5 мая

Ветераны войны в Украине к 5 мая получат разовую денежную помощь. Такое решение принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба правительства.

Выплаты получат такие категории украинцев:

участники боевых действий, к которым приравняли и пострадавших на Майдане;

инвалиды войны;

участники войны;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

лица, на которых распространяется действие закона “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”;

жертвы нацистских преследований.

Размеры выплат ветеранам

Ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая в 2018 году будет зависеть от категории получателя. Кабмин установил такие суммы:

1. Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными лицам с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3 685 гривен;

II группы — 3 265 гривен;

III группы — 2 845 гривен;

2. Участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 265 гривен;

3. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 685 гривен;

4. Членам семей погибших, женам и мужьям умерших инвалидов вследствие войны, женам и мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 630 гривен;

5. Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 525 гривен.