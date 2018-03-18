Немцы рассказали, что будет с дизелями BMW в случае запрета

Компания BMW объявила, что любой немец, арендующий у нее автомобиль с дизельным двигателем, может вернуть его без всяких компенсаций. Правда, это касается только тех владельцев дизельных автомобилей BMW, которые живут в пределах 100 км от городов, в которых введен или будет введен запрет на машины с дизелями.

В прошлом году в Германии несколько городов ввели запрет на автомобили с дизельными двигателями. Однако, из-за апелляции автопроизводителей это решение было приостановлено.

Недавно Федеральный административный суд Германии отклонил апелляцию. Теперь в некоторых немецких городах будет запрещено использование автомобилей с дизельными двигателями стандартов Евро-4 и Евро-5. Современные дизельные двигатели пока не «забанят».

Понятно, что немцы, владеющие автомобилями с дизельными двигателями, теперь очень волнуются и не знают, что им делать. Компания BMW пошла навстречу клиентам, которые арендуют у нее новые автомобили с дизелями. Каждый из них может вернуть машину без всяких компенсаций.

«У наших автомобилей с дизельными двигателями есть будущее. Современный дизельный двигатель не только эффективен, но и экологичен, благодаря современным технологиям», — сказал один из топ-менеджеров BMW. В общем, эта компания в ближайшие годы от дизельных двигателей не откажется.