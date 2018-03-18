Создатель Всемирной паутины призвал к регулированию интернета

Один из создателей Всемирной паутины и автор множества разработок в области информационных технологий Тим Бернерс-Ли рассказал о своей озабоченности влиянием крупных компаний на интернет, конкуренцию внутри него и общество. Также он призвал пользователей интернета к его «социальному регулированию».

Создатель Сети утверждает, что «мощный вес нескольких доминирующих технических платформ» оказывает пагубное влияние, концентрируя власть в руках единиц, которые получают «контроль над тем, какие идеи и мнения видны и скрыты». «Эти доминирующие платформы способны создавать барьеры для конкурентов», — отметил Бернерс-Ли.

«Они приобретают лучшие стартапы, инновации и нанимают лучших талантов отрасли. Добавьте к этому конкурентное преимущество, которое дают им пользовательские данные, и мы можем ожидать, что следующие 20 лет будут намного менее инновационными, чем последние». Больше всего Бернерс-Ли критикует глобальные корпорации, а именно Facebook и Google, которые стали доминировать в своих сферах.

Также он отметил, что наиболее обсуждаемые тенденции в области интернета в этом году — например, влияние на американскую политику с использованием сотен фейковых аккаунтов в социальных сетях, многие другие манипуляции стали возможными из-за того, что интернет стал гораздо более централизованным. По мнению Бернерса-Ли, крупные компании не намерены решать эти проблемы, потому что нацелены на коммерческие, а не социальные цели.

В заключение создатель глобальной сети отмечает, что исправить будущее интернета еще можно. И это может сделать общество, «отвергая гегемонию интернет-корпораций». Кроме того, решением проблемы может стать подключение к интернету тех, кто живет за пределами «первого мира» — в отдаленных и бедных районах. Их присутствие в сети может разнообразить интернет, сделать его более представительным и человеческим. Но, по его мнению, это решение является не столько технологическим, сколько политическим.