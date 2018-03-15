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"Нафтогаз" и "Газпром" обсудят ситуацию с транзитом газа

"Нафтогаз" и "Газпром" обсудят ситуацию с транзитом газа

НАК “Нафтогаз Украины” требует от АО “Газпром” пересмотра тарифа на транзит природного газа через Украину.

Об этом заявил главный коммерческий директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.

По словам пресс-службы, готовится встреча представителей “Газпрома” и “Нафтогаза” по поводу решений Стокгольмского арбитража, на которой “Нафтогаз” проинформирует “Газпром”, что не согласен разорвать контракты. НАК подтвердили проведение данной встречи, уточнив сроки — до конца месяца.

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“Кроме того, мы послали “Газпрому” требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража”, — цитирует пресс-служба Юрия Витренко.

Таким образом в “Нафтогазе” отреагировали на заявление зампредседателя правления “Газпрома” Александра Медведева, что украинская компания подтвердила готовность начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов.

“Газпром” на свой запрос получил от “Нафтогаза Украины” подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа”, — сказал Медведев.

При этом председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что “в текущих условиях уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины”. По словам Миллера, “Газпром” готов выслушать и рассмотреть такие предложения.

По материалам Дело
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