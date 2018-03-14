Владельцы Windows 10 Mobile столкнулись с очередной проблемой

После выхода очередного обновления для Windows 10 Mobile, которое появилось в феврале, пропала возможность открывать PDF-файлы в веб-браузере Microsoft Edge

Браузер компании является стандартным приложением, для чтения подобного рода документов.

После того, как Microsoft получила множество сообщений от пользователей с жалобами на данную проблему, ее пришлось признать официально и приступить к ее исправлению.

Официальный блог компании сообщил следующее: «Благодарны всем пользователям, которые сообщили нам о проблеме. Вы можете столкнуться с ней при попытке получить доступ к PDF-файлам в веб-браузере Microsoft Edge, после установки февральского обновления. Мы в курсе данной проблемы, и наши специалисты работают над ее исправлением. Можете быть уверенными в том, что следующее обновление решит данную проблему».

Для того, чтобы работать с PDF-файлами сейчас, нужно скачать приложение для работы с подобными документами из официального магазина компании Microsoft.