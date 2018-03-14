Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 111 0

Двойное налогообложение: Данилюк назвал компании, которые не смогут оптимизировать налоги

Двойное налогообложение: Данилюк назвал компании, которые не смогут оптимизировать налоги

Украина и Нидерланды подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Это устраняет возможности для оптимизации налогов таких украинских компаний как “Кернел”, ДТЭК, “Рошен”, “Метинвест”. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк.

“Подписанием этого документа мы закрыли возможности для оптимизации налогов таких украинских компаний как ”Кернел“, ДТЭК,”Рошен“,”Метинвест“. Наша позиция такова — налоги надо платить там, где зарабатываются деньги”, – сказал Данилюк.

Он уточнил, что это, по предварительным расчетам, принесет бюджету более 300 млн грн в год.

При этом Данилюк подчеркнул необходимость скорейшего подписания MLI Конвенции двойного налогообложения. Ведь это часть минимального стандарта BEPS.

“Если мы его не введем до конца года, то украинские компании попадут в черный список”, — отметил он.

Министр финансов добавил, что из четырех минимальных шагов остались два: подписание многостороннего соглашения MLI и Country-By-Country Reporting.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018