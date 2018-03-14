Двойное налогообложение: Данилюк назвал компании, которые не смогут оптимизировать налоги

Украина и Нидерланды подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Это устраняет возможности для оптимизации налогов таких украинских компаний как “Кернел”, ДТЭК, “Рошен”, “Метинвест”. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк.

“Подписанием этого документа мы закрыли возможности для оптимизации налогов таких украинских компаний как ”Кернел“, ДТЭК,”Рошен“,”Метинвест“. Наша позиция такова — налоги надо платить там, где зарабатываются деньги”, – сказал Данилюк.

Он уточнил, что это, по предварительным расчетам, принесет бюджету более 300 млн грн в год.

При этом Данилюк подчеркнул необходимость скорейшего подписания MLI Конвенции двойного налогообложения. Ведь это часть минимального стандарта BEPS.

“Если мы его не введем до конца года, то украинские компании попадут в черный список”, — отметил он.

Министр финансов добавил, что из четырех минимальных шагов остались два: подписание многостороннего соглашения MLI и Country-By-Country Reporting.