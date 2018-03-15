Округлят по-своему: магазины перепишут ценники, не дожидаясь старта монетной реформы

Уже 27 апреля 2018 года Нацбанк начнет процесс выведения монет номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек из обращения. Сделать это обещают без спешки и шоков. И даже не устанавливают никаких сроков окончания процедуры – мелочью можно будет рассчитаться до тех пор, пока хотя бы одна монета будет оставаться на руках у людей. Впрочем, уже сейчас НБУ презентовал правила, по которым бизнес должен будет округлять цены, чтобы потребитель мог рассчитаться без мелочи.

Проект постановления, которое должно вступить в силу в конце апреля, не обязывает розничных продавцов переписывать ценники. А округлять нужно не стоимость каждого товара, а общий чек в момент расчета на кассе. Причем суммы, заканчивающиеся на 1-4 копейки надо будет округлять в меньшую сторону, а на 5-9 копеек – в большую. То есть примерно так же, как это делают в магазинах сейчас.

Ждать не станут

Впрочем, эксперты уверяют, что дожидаться введения официальных правил округления супермаркеты не станут. Более того, скорее всего они предпочтут округлить каждый ценник, а не пересчитывать сумму по чеку. Вопреки же заверениям Нацбанка, операциями вычитания розничные сети покупателей не порадуют и округлять будут исключительно в большую сторону.

Основной мотив ритейлеров приступить к округлению уже сейчас – сугубо экономический. Магазинам не выгоден оборот мелочи. Услуга их инкассации очень дорога, да и подсчет их на кассе увеличивает время обслуживания клиента. Кроме того, процесс переписывания всех ценников займет немало времени, так что тянуть с его запуском вряд ли станут.

«Небольшому минимаркету понадобится до двух недель, чтобы округлить все цены. А вот гипермаркет с ассортиментом в 40-50 тыс. товаров потратит на это не меньше 2 месяцев. К тому же, придется привлечь армию сотрудников», – рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

При этом, по его словам, уменьшать цены никто не станет. И даже 13 копеек округлят до 20. Вопрос не только в попытке заработать, говорят эксперты, а в том, что так можно минимизировать затраты на дорогостоящий процесс замены ценников. Проще говоря, за отказ от мелочи в конечном итоге все равно заплатит потребитель. Радует одно – цена реформы окажется не столь высокой.

«У нас и без того постоянно растут цены, а магазины то и дело проводят переоценку. Кроме того, в большинстве регионов страны мелкие монеты и так давно уже не в ходу. А на рынках, например, Киева, вообще уже не встретить ценников, оканчивающихся даже на 50 копеек. Минимальный шаг цены – 1 гривня», – успокаивает Дорошенко.

«Сумасшедшая» инфляция

Не видят проблем эксперты и в части влияния нацбанковского ноу-хау на инфляцию. Поскольку подорожание товара даже на 10 копеек при цене в 10 грн. это всего лишь прибавка в 1%. А при сумме покупки в 500 грн. говорить о росте цен вообще смешно. Даже в масштабах страны.

«Конечно, какое-то влияние на инфляцию отказ от мелочи окажет. Но исчисляться оно будет десятыми и даже сотыми долями процента. Это ничтожно мало, в сравнении с другими факторами, разгоняющими цены на продукты и товары в Украине», – поясняет экономист Александр Охрименко.

И добавляет, что пойти на этот шаг НБУ следовало уже давно. Ведь затягивание привело только к дополнительным затратам на чеканку мелких монет, себестоимость которых значительно превосходит их номинальную цену, а также инкассацию. В то время как бизнес уже давно придумал способы обходиться без мелочи.

В этом контексте выглядит вполне разумной и замена в обороте мелких купюр, особенно номиналов 1 и 2 грн., на монеты. Ведь такие бумажные деньги живут совсем недолго, в отличие от монет, срок службы которых, по заверениям НБУ, никак не меньше 20 лет.

Без контроля

Следует отметить, что украинцы в большинстве своем горячо поддерживают реформу. Даже не вникая в успокоительные речи чиновников. Вопрос подорожания товаров на 1-5 копеек их почти не беспокоит. А вот возможность избавиться от звона в карманах ничего не стоящих медяков, напротив, радует.

Правда, не исключено, что после внедрения правил округления сумм настроения их поменяется. А для некоторых соблюдение магазинами нацбанковских норм и вовсе станет вопросом принципа. Вот только пока неясно, какой из госорганов станет защищать интересы покупателей в спорных ситуациях.

Нацбанк никаких заявлений на этот счет не делал. То ли полагая, что этот вопрос не стоит внимания регулятора, то ли из-за того, что правила начнут действовать только в конце апреля. А в пресс-офисе Госпродпотребслужбы UBR.ua ответили, что контроль соблюдения правил округления не входит в их компетенцию.

Пожимают плечами и налоговики. Пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что никаких разъяснений от Нацбанка или Минэкономразвития на сей счет ведомство не получало. Но если такие поступят, контролем тщательности соблюдения правил округления цен могут заняться и налоговики.

Виктор Павлов