Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 113 0

В очереди на квартиры стоят 69,5 тыс. киевлян

В очереди на квартиры стоят 69,5 тыс. киевлян

До 2011 года строительные компании передавали часть квартир городу для обеспечения очередников. Но после 2011 года это требование отменили и оставили только паевой взнос.

В Киеве в квартирной очереди ожидают 69 500 человек. Об этом сегодня, 14 марта, сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

“Сейчас в квартирной очереди в Киеве около 69 500 человек. Очередь практически не продвигается. Это связано с тем, что механизм выделения квартир регламентируется Жилищным кодексом 1983 года. Ранее до 2011 года строительные компании передавали часть квартир городу для обеспечения очередников. Но после 2011 года в соответствии с законом о регулировании градостроительной деятельности это требование отменили и оставили только паевой взнос”, – сказал Спасибко.

Сейчас город получает жилье в наследство, освобожденное от службы, и покупает за бюджетные средства. В 2017 году было куплено имущественные права на 110 квартир.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018