В очереди на квартиры стоят 69,5 тыс. киевлян

До 2011 года строительные компании передавали часть квартир городу для обеспечения очередников. Но после 2011 года это требование отменили и оставили только паевой взнос.

В Киеве в квартирной очереди ожидают 69 500 человек. Об этом сегодня, 14 марта, сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

“Сейчас в квартирной очереди в Киеве около 69 500 человек. Очередь практически не продвигается. Это связано с тем, что механизм выделения квартир регламентируется Жилищным кодексом 1983 года. Ранее до 2011 года строительные компании передавали часть квартир городу для обеспечения очередников. Но после 2011 года в соответствии с законом о регулировании градостроительной деятельности это требование отменили и оставили только паевой взнос”, – сказал Спасибко.

Сейчас город получает жилье в наследство, освобожденное от службы, и покупает за бюджетные средства. В 2017 году было куплено имущественные права на 110 квартир.