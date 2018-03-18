Украина падает в рейтинге стран по развитию рынка электрокаров

Украина опустилась в глобальном рейтинге стран с самым быстрым развитием рынка электромобилей. Об этом свидетельствуют данные профильного издания InsideEV`s.

Как отмечается, падение в рейтинге на четыре позиции связано с тем, что в 2017 году общие продажи автомобилей выросли на 60-70%, а доля электромобилей увеличилась лишь с 2,9% до 3,1%.

В 2017 году по сравнению с прошлым годом продажи электромобилей в Украине почти удвоились – с 2600 до примерно 4600 единиц. В частности, этому способствовал массовый заказ 635 новых Outlander PHEV для национальной полиции.

В то же время, почти половина электрокаров, которые ездят по украинским дорогам – подержанные Nissan Leaf из США.