Межбанк: доллар подняли придерживающие выручку экспортеры

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса и возобновление оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», упав с уровня 55 422,0 млн. грн. к отметке 49 833,2 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность возобновления ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

К 10.02, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного приподнялись в цене, оказавшись на отметке 25,95/26,00 UAH/USD.

По состоянию на 10.39 безналичный «американец» на межбанке немного приподнял более значимые биды (25,97/26,00 UAH/USD), инициируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами.

Около 11.02 котировки доллара на межбанке, сохранив «вялый» бычий тренд, повысились до 25,98/26,01 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,9400 / 25,9800

евро – 32,0995/ 32,1424

российский рубль – 0,4278 / 0,4286

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2379/ 1,2380

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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