Канадский эксперт назвал самые необходимые Украине реформы

Снятие моратория на продажу земли позволит существенно ускорить рост ВВП Украины.

Такое мнение в интервью высказал бывший заместитель руководителя европейского департамента МВФ Олег Гаврилишин.

«Пенсионная реформа важна, но она не поможет ускорить рост ВВП. В этом плане я бы в первую очередь говорил о земельной реформе, которую ждут уже четверть века. Украина сейчас остается одной из всего нескольких государств мира, в которых нет действительно свободной частной земли. Это абсурд! Надо покончить с этим и быть цивилизованной страной. Необходима продажа земли, а не аренда на 100 лет или еще что-то», – сказал Гаврилишин.

По его мнению, Украине также следует сосредоточить внимание на проведении дерегуляции и судебной реформы.

«Хочу напомнить об одном вроде бы неэкономическом аспекте, который касается всех сфер жизни – верховенстве права. Суд должен рассматривать дело бизнесмена с капитализацией в 100 тыс. так же, как и в 100 млн. Надеюсь, этому будет способствовать антикоррупционный суд», – подчеркнул эксперт.