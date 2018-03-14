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Польша хочет транспортировать медь через Украину в Китай

Польша хочет транспортировать медь через Украину в Китай

Польша планирует вскоре начать транспортировку меди через территорию Украины в Китай по Транскаспийскому транспортному железнодорожному коридору.

Об этом во время форума “Европа-Украина” в польском Жешуве заявил министр инфраструктуры Польши Петр Адамчик.

“Транскаспийский транспортный железнодорожный коридор является большой надеждой на транспортировку медной руды из КGHM (польский горнодобывающий комбинат меди) в Китай. Мы рассчитываем, что несколько поездов еженедельно вскоре поедут через Украину в Китай с использованием паромов через Грузию, Азербайджан, Казахстан”, – заявил Адамчик.

Он добавил, что Польша также надеется на реализацию проекта GO Highway (автодорога Гданьск-Одесса), что даст возможность “безопасно, предсказуемо и комфортно” перевозить грузы как из Китая в Европу, так и из Европы в направлении Китая.

Справка Finance.ua:

  • По прогнозам экспертов, в 2018 году по Транскаспийскому маршруту могут перевезти до 4 млн тонн грузов.
По материалам УКРИНФОРМ
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