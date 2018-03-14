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Названы технические характеристики Nokia 8 Pro

Названы технические характеристики Nokia 8 Pro

В сети появилась информация о технических характеристиках смартфона, который готовится к выпуску компанией HMD Global. Об этом написали сразу несколько авторитетных интернет-изданий.

Аппаратной платформой новинки станет 8-ядерная Snapdragon 845. Тактовая частота которой составляет 2,8 ГГц. Также у нового аппарата будет присутствовать графика Adreno 630. Объем оперативной памяти должен достигать 6/8 ГБ. Объем пользовательской памяти составляет 64/128 ГБ, сообщает IT news.

В новой интерпретации Nokia будет оснащена двумя беспроводными модулями – Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.

Экран новинки достаточно широкий – 6 дюймов, разрешение 1080х2160 точек. Соотношение сторон экрана 18:9.

Камера нового смартфона будет двойной 16 Мп. При этом фронтальная почти не уступает, ее разрешение составляет 13 Мп.

В новом смартфоне увеличена емкость аккумулятора 4000 мА/ч. Особенностью новинки является наличие порта USB Type-C.

По материалам УБР
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