ТОП-5 новых автомобилей, которые больше всего потеряют в цене после 5 лет использования

Компания Kelley Blue Book (США) назвала автомобили 2018 модельного года, которые больше всего потеряют в цене через пять лет после покупки.

Отметим, что в США новый автомобиль через пять лет после его покупки сохранит 35,1% своей первоначальной стоимости. Но есть модели, которые теряют от 73% до 78% своей стоимости. Получается, что такие автомобили очень невыгодно покупать.

1. Nissan Leaf

Базовая цена: $30,875. 5-летняя амортизация: $27,170. Сохраняемая стоимость: 22%

Nissan Leaf в последние годы является самым продаваемым электромобилем в мире. На вторичном автомобильном рынке США Leaf всегда много, это сказывается на цене, которая вообще-то могла быть повыше.

2. Fiat 500

Базовая цена: $15,990. 5-летняя амортизация: $12,364. Сохраняемая стоимость: 23%

Субкомпактный Fiat 500 сохраняет через пять лет после его покупки 23% своей первоначальной стоимости. Это не очень хорошо. Зато его цена вполне приемлемая.

3. Cadillac ATS

Базовая цена: $35,590. 5-летняя амортизация: $27,333. Сохраняемая стоимость: 23%

Компактный Cadillac ATS пытается конкурировать с BMW 3 Series, но это у него не очень хорошо получается. От его первоначальной стоимости через пять лет после начала эксплуатации остается только 23%.

4. Lincoln MKZ

Базовая цена: $36,095. 5-летняя амортизация: $27,746. Сохраняемая стоимость: 23%

В США продажи люксовых седанов снижаются в пользу пикапов и внедорожников. Это затронуло и среднеразмерный Lincoln MKZ. Возможно, интерес к нему небольшой из-за того, что бренд Lincoln теперь проигрывает европейским конкурентам.

5. BMW 7 Series

Базовая цена: $84,095. 5-летняя амортизация: $65,165. Сохраняемая стоимость: 23%

BMW 7 Series – это самый большой седан в линейке BMW. Но он также больше всех моделей этого бренда почему-то теряет в цене через пять лет после начала эксплуатации.