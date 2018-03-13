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В Ровно арестовали 137 кг изъятого янтаря

В Ровно арестовали 137 кг изъятого янтаря

Солнечные камни направлены для проведения соответствующих экспертиз, их стоимость устанавливается. Также выясняется круг лиц, причастных к добыче и перемещению янтаря, сообщили в полиции.

В Ровно суд арестовал 137 кг незаконно добытого янтаря-сырца, который правоохранители изъяли во время обысков 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 13 марта.

“Мешки с янтарем различных фракций обнаружены и изъяты из помещения гаражно-строительного кооператива. Камни направлены для проведения соответствующих экспертиз, их стоимость устанавливается”, – говорится в сообщении.

Отмечено, что 13 марта местный суд удовлетворил ходатайство следователя, согласованное прокуратурой, о наложении ареста на изъятое имущество.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к добыче и перемещению янтаря, осуществляются также другие необходимые следственные действия.

По материалам Корреспондент.net
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