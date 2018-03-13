Отмена третьей группы "упрощенцев" приведет к оттоку ИТ-специалистов из Украины

Отмена третьей группы упрощенной системы налогообложения, предложенная депутатами в законопроекте №8089, приведет к снижению темпов роста ИТ-индустрии и существенному оттоку ИТ-специалистов из страны. Об этом заявили в руководстве ассоциации “ИТ-Украина”.

“Отмена третьей группы упрощенной системы налогообложения приведет к существенному снижению темпов финансового роста индустрии и сокращению объемов валютной выручки”, – подчеркивают в “ИТ-Украина”.

В случае изменения фискальной политики, по мнению “ИТ-Украина”, индустрии грозит существенное замедление темпов роста, а государству – недополучение миллиардов долларов США в экономику страны.

Также предложенная депутатами инициатива, по мнению ассоциации, приведет к уменьшению количества рабочих мест в отрасли и к оттоку специалистов из страны.

“Возможность работать со специалистами по модели ФЛП третьей группы позволяет индустрии создавать новые рабочие места (в этом году планируется их увеличение на 20-25%), обеспечивает устойчивое развитие отрасли”, – подчеркивается в сообщении.

“Пересмотр текущих условий и увеличение налоговой нагрузки ощутимо ударят по развитию креативных индустрий, которые только начинают формироваться в Украине, а следовательно, лишат страну одного из основных драйверов роста. В долгосрочной перспективе это отразится на общей экономической ситуации страны и ее конкурентоспособности на современном мировом рынке”, – подчеркивается в сообщении.