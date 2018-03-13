МВФ притормозил введение нового налога в Украине – Шимкив

Международный валютный фонд настаивает на доработке президентского законопроекта о налоге на выведенный капитал. Об этом сообщил замглавы Администрации президента (АП) Дмитрий Шимкив, пишет Сегодня.

Шимкив отметил, что 7 марта законопроект должен был быть внесен на рассмотрение Верховной Рады, однако в своем письме МВФ настоял на пересмотре некоторых норм документа.

“Из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них”, – написал Шимкив на своей странице в Facebook.

В частности, по словам замглавы АП, Фонд попросил пересмотреть механизм компенсации потери доходов госбюджета при введении новой модели налогообложения прибыли.

Кроме того, МВФ предупредил, что поспешное принятие парламентом законопроекта о налоге на выведенный капитал повлияет на сроки принятия решения о дальнейшем сотрудничестве с Украиной.

“У нас есть серьезная озабоченность по поводу потери доходов, которая при отсутствии … компенсирующих мер еще больше подорвет одну из основных целей поддерживаемой МВФ программы: обеспечить финансовую устойчивость. С этим предложением было бы очень сложно убедить Исполнительный совет МВФ в том, что налогово-бюджетная политика Украины останется на правильном пути, чтобы уменьшить еще высокий уровень государственного долга и поставить государственные финансы на надежную и устойчивую основу. Таким образом, представление этого предложения приведет нас к тому, что мы не сможем завершить рассмотрение ожидающей программы. Поэтому мы настоятельно призываем вас не представлять этот законопроект в парламент”, – процитировал Шимкив письмо МВФ.