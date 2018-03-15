Олег Добровольский: борьба с теневой экономикой или борьба с малым бизнесом?

Два депутата от Блока Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Основные идеи законопроекта – снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 16%, ликвидация третьей группы «единого налога», а также ограничения использования первой и второй группы «единого налога» для субъектов предпринимательской деятельности (СПД), которые занимаются оптовой торговлей и посредничеством в оптовой торговле.

Разберем по блокам все за и против предлагаемых изменений.

Существенная новация законопроекта – изменение ставки НДС с 20% до 16%. Это однозначно позитив, но только при соблюдении определенных условий. В первую очередь, должна качественно заработать система рисков по НДС (система блокировки налоговых накладных). Так же решение насущной проблемы продажи импортного кредита, кредита от производителей и т.д. И должен быть ликвидирован процесс «закрытия глаз» на некоторые группы СПД.

В сегодняшних реалиях цена приобретения схемного кредита колеблется от 7% до 12%. Соответственно при ставке налога в 20% – эффект экономии очевиден.

Если будет решена основная задача по НДС – что экономнее заплатить в бюджет, чем использовать схемы по приобретению кредита с целью оптимизации платежей в бюджет – то это даст двойной эффект.

На макроэкономическом уровне – выход денежных потоков из тени и, соответственно, рост поступлений от НДС. На микроэкономическом – облегчит финансовые потери на уплате налогов предприятий и направит освободившиеся денежные потоки в другое русло. Только вот в какое? Об этом надо подумать заранее, чтобы не бороться впоследствии.

Что касается единого налога третьей группы, то, в большей части, он используется для оптимизации налогов при выплате заработной платы сотрудникам компаний – это ставка 5% с оборота. Ставкой 3% + НДС – мало кто пользуется как схемой оптимизации. Хорошо это или плохо в сегодняшних реалиях?

Мое мнение, что на данном этапе развития нашей экономики – это нормально. Тем более, если уменьшить ставку НДС с 20% до 16%, то часть освободившихся потоков как раз и может пойти на выплаты заработных плат, в том числе и через «единщиков».

С одной стороны, это даст эффект привыкания к легализации ПДВ, с другой – возможность направить часть сэкономленных финансов на заработные платы.

Да, через ФОП на 3 группе и с уплатой 5% с оборота, но мы понимаем, что налоговая нагрузка на фонд заработной платы на сегодняшний день немаленькая. Необходимо также понимать, что эти деньги, в свою очередь, опять вернутся в общегосударственный оборот через приобретение товаров, работ и услуг населением и, соответственно, дадут как дополнительный оборот для торговых предприятий, так и увеличат покупательную способность населения.

Отмена единого налога должна пойти следующим этапом такой реформы. Причем параллельно со снижением нагрузки на фонд заработной платы и предусмотрением простого механизма налогового учета для малого бизнеса.

Такой пошаговый механизм, с моей точки зрения, даст нужный эффект как для государства в целом, так и для бизнеса в частности.

Что касается «единщиков» юридических лиц, находящихся на 3 группе, то это в большей части предприятия сферы услуг и, если посчитать их налоговую нагрузку (как это любит делать ГФС), то к нагрузке «единщиков» в 5% дотягивается не так много предприятий, находящихся на общей системе налогообложения.

Добавим, что на общей системе можно и убытки декларировать, и НДС не платить за счет отрицательного значения, а еще можно возмещать из бюджета и т.д. Напрашивается простой логический вывод, что «единщики», в удельном весе, платят в бюджет намного больше, чем те, кто находится на общей системе налогообложения. И, соответственно, более выгодны государству как с экономической точки зрения, так и с точки зрения контроля.

Законопроектом предлагается отменить ограничения использования первой и второй группы «единого налога» для субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются оптовой торговлей и посредничеством в оптовой торговле. Встает вопрос целесообразности: какой экономический эффект от этого получится, если, например, у второй группы ограничения по объёмам составляют до 1,5 млн грн в год?

Законопроект предлагает также введение РРО для «единщиков» 2 группы. Но, опять встает вопрос эффективности – если 2 группа не привязана к уплате в бюджет от оборота? Проблема превышения лимитированного оборота в год решается путем регистрации еще одного или нескольких ФОПов.

Подводим итог. Самое ценное в законопроекте 8089, с моей точки зрения, это уменьшение ставки НДС до 16%. Но обязательно при условии жесткого, правильного и единого контроля за системой регистрации налоговых накладных.

Что касается «единщиков», то к этой группе надо подходить постепенно и подготовлено, так как в большей части это реальный малый бизнес, который сейчас выживает в реалиях нашей экономики с неадекватным курсом валюты и ставками по кредитам. Да, постепенно уходить от этой системы надо, но для этого надо создать правильную платформу для малого бизнеса, чтобы платить налоги в нашей стране стало выгодно и почетно.

Олег Добровольский, партнер юридического объединения ID Legal Group