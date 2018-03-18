Разрывы в зарплатах украинцев растут

Соотношение в оплате труда между работником основной профессии и руководителем предприятия иногда достигает 1:200, разница между размерами заработной платы работников бюджетной и небюджетной сфер составляет 30%, а гендерный разрыв в оплате труда – почти 25%.

Такие данные привела в годовом отчете о правах человека омбудсмен Валерия Лутковская.

Так, разница между заработной платой работников Тернопольской области и г. Киева составляет 2,1 раза, а работники сферы предоставления почтовых и курьерских услуг получают в 7,3 раза меньше, чем работники авиационного транспорта.

Мониторинг Уполномоченного показал, что введенные правительством законодательные изменения в оплате труда для работников бюджетной сферы…привели к уравниловке различных профессиональных групп с различным уровнем квалификации, а также нивелировали межквалификационную дифференциацию в оплате труда из-за необеспечения достаточного финансирования для введения в действие таких изменений.

“С целью обеспечения гарантированного Конституцией Украины права человека на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, Уполномоченный считает, что условия оплаты труда требуют дальнейшего реформирования и усовершенствования, а решение проблемы повышения уровня заработных плат работающих граждан в соответствии с европейскими стандартами должно быть приоритетной задачей социальных партнеров”, – указано в отчете.