Петренко назвал еще одну причину, из-за которой могут привлечь к ответственности должников по алиментам

Попытки неплательщиков алиментов оказывать давление или угрожать государственным исполнителям будут зафиксированы, а самих должников в таком случае привлекут к уголовной ответственности.

Об этом на заседании Центрального штаба Министерства юстиции заявил министр Павел Петренко, передает пресс-служба Минюста.

“Я призываю исполнителей, на которых со стороны должников осуществляются попытки давления или угроз, немедленно письменно информировать о таких фактах Министерство юстиции. Мы будем принимать меры для привлечения таких должников к ответственности, в том числе и уголовной. Никаких поблажек или возможностей для избегания применения норм закона к отдельным должникам быть не может”, – заявил Петренко.

Он также отметил, что введение новых мер воздействия на неплательщиков не отменяет классические инструменты взыскания задолженности. Исполнители так же должны искать имущество, счета и другие активы должника и накладывать на них арест в целях погашения задолженности.