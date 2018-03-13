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"Получаю большую зарплату": Луценко рассказал, сколько зарабатывает в ГПУ

"Получаю большую зарплату": Луценко рассказал, сколько зарабатывает в ГПУ

Зарплата генерального прокурора Украины Юрия Луценко в месяц составляет 130-150 тысяч гривен.

Об этом рассказал сам генпрокурор, передает Сегодня со ссылкой на NewsOne.

Он отметил, что хоть и получает большую зарплату, но отрабатывает ее, а также половину своего дохода отдает на нужды АТО.

“Я получаю действительно большую зарплату около 130-150 тысяч гривен в месяц. Я ее полностью отрабатываю. Каждую свою зарплату я делю пополам. Все, что я использую на свой отдых, семейное счастье и т.п., ровно столько же я отдаю ветеранам, инвалидам АТО. И это можно увидеть”, – рассказал Луценко.

Отметим, в прошлом году Луценко рассказывал, на сколько вырастут зарплаты прокуроров. Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон, которым существенно повышаются зарплаты прокурорам. По его словам, рост зарплат следователей и прокуроров составит около 70%, административных сотрудников – 30%.

По материалам Сегодня
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