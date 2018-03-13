В НБУ рассказали, что даст закон "О валюте" (инфографика)

12 марта Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Раде разработанный Национальным банком проект Закона «О валюте».
В Национальном банке рассказали, какие преимущества будет иметь данный законопроект. Об этом говорится на странице регулятора в facebook.
Так, по словам Порошенко, “разрешено будет все, что не запрещено”.
“Хотите инвестировать за границу? Пожалуйста. Хотите быть свободным человеком в свободной стране? Мы вводим эти уникальные возможности», – отметил Президент.
Как указывается, документ предусматривает:
- отмену валютного контроля для операций на сумму менее 150 тыс. грн;
- инвестирование за границу без получения индивидуальных лицензий;
- привлечение кредитов от нерезидентов без регистрации;
- предоставление информации для статистических целей, а не для получения разрешений;
- отсутствие неэффективного административного давления на банки и их клиентов;
- ослабление/отмену санкций за нарушение валютного регулирования;
- соответствие нормам ЕС и поддержку международных партнеров Украины.