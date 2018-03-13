В НБУ рассказали, что даст закон "О валюте" (инфографика)

12 марта Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Раде разработанный Национальным банком проект Закона «О валюте».

В Национальном банке рассказали, какие преимущества будет иметь данный законопроект. Об этом говорится на странице регулятора в facebook.

Так, по словам Порошенко, “разрешено будет все, что не запрещено”.

“Хотите инвестировать за границу? Пожалуйста. Хотите быть свободным человеком в свободной стране? Мы вводим эти уникальные возможности», – отметил Президент.

Как указывается, документ предусматривает:

отмену валютного контроля для операций на сумму менее 150 тыс. грн;

инвестирование за границу без получения индивидуальных лицензий;

привлечение кредитов от нерезидентов без регистрации;

предоставление информации для статистических целей, а не для получения разрешений;

отсутствие неэффективного административного давления на банки и их клиентов;

ослабление/отмену санкций за нарушение валютного регулирования;