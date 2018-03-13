Онлайн регистрация SIM-карт: Как будет проходить и что даст нововведение украинцам

В Украине не первый год пытаются ввести норму об обязательной “паспортизации” абонентов мобильной связи. Те, кто у власти, убеждены, что это необходимый шаг для повышения уровня национальной безопасности и обороны страны ввиду продолжающейся российской агрессии и частых кибернетических угроз.

Примечательно, что заговорили о массовой регистрации номеров телефонов по паспорту в Украине еще до Революции достоинства, оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе, однако наиболее близкой к реализации инициатива стала только летом прошлого года, когда, несмотря на возмущение общественности, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРСИ) одобрила с некоторыми замечаниями соответствующий проект закона.

В частности, этим документом предлагается сохранить за клиентами мобильных операторов право заключать договор в письменной или любой другой формах, но при этом обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Также проектом закона возрождается практика ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов, которая была признана необязательной и отменена в Украине в 2014 году.

При этом отмечается, что действующие абоненты будут обязаны регистрироваться. На все про все отведены три месяца со дня вступления закона в силу.

До сих пор документ до рассмотрения парламентом не дошел. Тем не менее уже осенью текущего года украинцев ждут новации в сфере регистрации абонентов мобильной связи.

Что изменится?

НКРСИ решила не дожидаться одобрения Верховной Радой проекта закона об обязательной “паспортизации” абонентов и препятствовать анонимной передаче информации в стране путем упрощения добровольной регистрации пользователей телекоммуникационных услуг и соответственно предоставления им дополнительных возможностей.

“Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации… утвердила Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины. Решение НКРСИ вступает в силу через 9 месяцев со дня его официального опубликования”, – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Иными словами, с сентября 2018 года абоненты мобильной связи смогут регистрироваться без обязательного ранее заключения письменного договора в офисе оператора.

Упрощение процедуры добровольной регистрации, убеждены в НКРСИ, приведет к уменьшению в стране количества обезличенных абонентов. Люди будут по собственному желанию регистрироваться, чтобы получать более широкий спектр услуг, полагают в ведомстве.

В частности, при снятии маски анонимности станут возможными возврат неиспользованной части средств с лицевого счета абонента в случае отказа от предоплаченных телекоммуникационных услуг, перенос абонентского номера при переходе к другому оператору связи и др.

Кроме этого, в НКРСИ считают, что регистрация абонентов позволит избежать мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров, обеспечит более эффективную работу полиции и в общем повысит уровень нацбезопасности страны при киберугрозах.

В дальнейшем не исключено, что станут возможными также электронная торговля и расчеты через sim-карты.

Как зарегистрировать SIM-карту онлайн?

Согласно обновленному порядку регистрации абонентов, заявление о регистрации sim-карты можно подать в электронной форме через личный кабинет на сайте оператора или через мобильное приложение.

В предложенном шаблоне заявления физическим лицам нужно будет указать свои данные: фамилию, имя, отчество; серию и номер паспорта или индивидуальный номер налогоплательщика; абонентский номер или IMEI телефона.

В то же время юридические лица должны будут указать наименование, местонахождение, идентификационный код юридического лица согласно ЕГРПОУ, абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, либо лицевой счет абонента.

Сам документ нужно подтвердить через цифровую подпись или BankID.

Согласно обновленному порядку, оператор должен будет принять такое заявление в течение рабочего дня и после проверки данных уведомить клиента о внесении его в свою базу.

При этом стоит отметить, что регистрация sim-карты бесплатная и не меняет условий тарифа без согласия абонента.

Интересно, что информацию об абоненте оператор может размещать в телефонных справочниках, базах данных информационно-справочных служб по согласию клиента.

Почему украинцы не спешат регистрировать SIM-карты?

Несмотря на риторику властей о необходимости повышения уровня национальной безопасности и обороны страны, а также перечисленные бонусы, которые открываются перед зарегистрированными абонентами мобильной связи, украинцы добровольно регистрировать sim-карты не спешат. По данным НКРСИ, 90% пользователей мобильной связи в стране анонимные.

Связано это не только с тем, что процедура регистрации по сей день была возможна лишь при заключении письменного договора в офисе оператора мобильной связи, что для многих неудобно. Дело в том, что большое количество украинцев считают “паспортизацию” абонентов, а особенно обязательную “паспортизацию”, возвратом к диктатуре, мол, под видом безопасности им подают ограничение прав и свобод. Люди боятся, что в определенный момент по чей-то указке они могут остаться без средства связи.

Что говорит мировая практика?

В то же время за последние десятилетия “паспортизация” абонентов стала нормой в более полусотни стран. Впервые к такой практике прибегли в 2003 году в Германии и Швейцарии.

Сейчас купить SIM-карту без паспорта невозможно в России, Норвегии, Австралии, Индии, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре, почти во всей Африке и многих других странах. Однако бывали случаи, когда государства, взвесив все плюсы и минусы инициативы, отказывались от нее. К примеру, такое решение приняли в Канаде, Чехии, Новой Зеландии, Румынии.

В мире пришли к выводам, что наибольшими минусами введения “паспортизации” абонентов являются: потеря доступа к услугам связи по причине несвоевременной регистрации пользователя; возникновение черного рынка SIM-карт, зарегистрированных мошенниками на подставных лиц; возникновение проблем со свободой слова и частной жизнью пользователей; дополнительные расходы мобильных операторов, которые они могли бы направить на развитие инфраструктуры и инновационные услуги.

А вот среди явных плюсов называют расширение доступа пользователей к услугам электронного правительства путем идентификации по мобильному телефону; расширение доступа к электронной коммерции путем использования мобильных кошельков и предотвращения мошенничества в электронной коммерции; облегчение перехода пользователей от одного оператора к другому с сохранением абонентского номера; дополнительные возможности для субсидирования жителей слаборазвитых регионов, которые имеют проблемы с открытием обычных банковских счетов.