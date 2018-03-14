Супрун поторопила украинцев с выбором семейного доктора

И.о. министра здравоохранения Украины напомнила, что чем раньше украинцы начнут выбирать семейного врача, тем больше у них будет вариантов, а также уверенность, что именно этот врач подходит.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В апреле начнется национальная кампания по выбору врача – каждый украинец сможет выбрать себе семейного врача (взрослые и дети), терапевта (взрослые) и педиатра (дети) и подписать с ним декларацию», – объяснила Супрун и отметила, что семейного доктора можно будет выбирать без привязки к месту регистрации.

«Если у вас уже есть врач, который наблюдает вас или членов вашей семьи, вы к нему привыкли и доверяете, просто подпишите с ним декларацию. Если врач, который вел вас до начала кампании по выбору врачей, вас не устраивает, самое время найти того, кому вы готовы доверить свое здоровье», – объяснила Супрун.

И.о. министра напомнила, что декларация подписывается бессрочно и действует до момента, пока пациент не решит переменить врача.

«Предварительно планируется, что 1 семейный врач может подписать декларацию с 1800 пациентами, 1 врач-терапевт – с 2000 пациентами, 1 врач-педиатр – с 900 пациентами», – написала Супрун.