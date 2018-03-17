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Geely доведет долю автомобилей на новых источниках энергии до 90% к 2020 г.

Geely доведет долю автомобилей на новых источниках энергии до 90% к 2020 г.

Китайская Geely Holding Group планирует к 2020 году увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме продаж до 90%, заявил председатель правления компании Чжэцзян Ли Шуфу.

“Развитие авто на новых источниках энергии – это тенденция мирового автомобилестроения и обязательное условие для продолжительного развития экономики”, – сказал он.

Ли Шуфу отметил, что правительство КНР, делая акцент на развитии этой отрасли, разработало целый ряд стимулирующих мер.

По его словам, несмотря на множество трудностей в сфере развития автомобилестроения на новых источниках энергии, Geely планирует непрерывно расширять объем производства и стараться удовлетворить нужды потребителей.

Справка Finance.ua:

  • По итогам 2017 года в КНР выпущено 794 тыс. автомобилей на новых источниках энергии, продано – 777 тыс. таких машин.
  • По этим показателям Китай уже три года подряд занимает лидирующие позиции в мире.
По материалам Синьхуа
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