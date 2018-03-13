Защитить Украину от дешевого импорта любой ценой: Кабмин переписал законы

Кабмин подал в Верховную Раду три законопроекта, защищающие украинских производителей от конкурентов, демпингующих со своими товарами. Если их примут, то Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сможет самостоятельно инициировать антидемпинговые расследования, даже если не получало официальных обращений от наших предприятий.

При наличии достаточных доказательств существования демпинга по какой-либо категории продукции министерство может рекомендовать Межведомственной комиссии по международной торговле начать соответствующее расследование.

Для этого достаточно доказать наличие вреда одной из украинских отраслей или национальным интересам, а также обосновать причинно-следственную связь между демпингом и нанесенным вредом.

Зачем это нужно

«В действующем законе о защите национального производителя от демпингового импорта нет положения о том, что МЭРТ может инициировать антидемпинговое расследование», — рассказал UBR.ua партнер ЮФ BARGEN Святослав Бартош.

По словам юриста, такая норма содержится в Соглашении о применении статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ-94). Однако, если в украинском законодательстве нет прямо предусмотренного полномочия министерства инициировать такое расследование, то оно не может этого делать.

Эта новация наглядно демонстрирует основную идею изменения практически всего законодательного поля в области защиты украинского рынка от чрезмерно дешевого импорта — приведение его в соответствие с международными нормами ГАТТ. О чем теперь прямо будет указано в преамбуле каждого закона.

Собственно, ныне действующие нормы тоже писались с учетом международных правил торговли. Но где-то изменились сами эти правила, а где-то вкрались нестыковки или недоработки в украинский закон.

«Вероятно, количество доработок оказалось со временем таким большим, что решили написать новый закон, но с сохранением ключевых нормативов, например, определение доли «незначительного импорта» или «минимальной демпинговой маржи», — говорит Бартош.

Какие законы поменяют

Правительственный законопроект №8104 предлагает в новой редакции принять закон о защите от демпинга, то есть, когда нечестные экспортеры сознательно продают свои товары в Украину по заниженным ценам.

Второй законопроект №8103 переписывает нормы законодательства по защите национального производителя от субсидированного импорта — когда страна-экспортер неоправданными дотациями поддерживает своих производителей.

Наконец, законопроект №8102 касается случаев, когда в силу непредвиденных обстоятельств внезапно увеличиваются объемы импорта какой-то продукции и это может нанести вред национальным интересам. Например, увеличить безработицу в стране. Тогда государство может ввести защитные меры. Разумеется, обосновав их применение.

Например, как отмечают юристы, Соглашение об ассоциации с ЕС предполагает поэтапную отмену ввозных пошлин на автомобили. Но если количество импортных авто начнет резко расти, Украина имеет право сохранить пошлины на более высоком уровне.

Пользуясь случаем, не лишним будет напомнить, что как по действующему, так и по новому законодательству, все обращения, пояснения и доказательства необходимо подавать на украинском языке, в том числе в электронном виде.

Наконец, решения Межведомственной комиссии по международной торговле по применению, например, антидемпинговых мер, как и решения любых других госорганов, можно обжаловать в суде. Соответствующая норма содержится в статье 31 закона Украины «О внешнеэкономической деятельности».

Константин Симоненко