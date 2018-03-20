Андрей Попов: криптовалюты. Рынок скорее жив, чем мертв?

Эксперты, интересующиеся криптовалютами, делятся на оптимистов и пессимистов. Первые считают, что 2018 год станет рывком для биткоина и криптовалют в целом. Они убеждены, что в этом году будут сделаны конкретные шаги в сторону дальнейшей легализации криптовалют правительствами. Ряд экспертов уверяют, что в этом году Bitcoin побьет свои предыдущие рекорды и поднимется до небывалых высот – $30 тыс, $50 тыс, а то и $100 тыс.

Пессимисты же уверены, что правительства едва ли станут в ближайшем будущем узаконивать криптовалюты в качестве платежных средств из-за их волатильности и проблем контроля.

Согласно пессимистичным прогнозам, курс Bitcoin в этом году будет падать и составит $3-5 тыс. Звучат прогнозы и в $100 (без приставки «тысяч»).

Эксперты также упоминают о проблеме безопасности, напоминая, что рынок криптовалют слабо защищен от хакерских атак. Достаточно вспомнить недавний случай с кражей хакерами с японской криптовалютной биржи CoinDesk криптовалюты NEM на сумму, эквивалентную $400 млн.

Ирония ситуации в том, что технологии смарт-контрактов NEM позиционируются как если не самые защищенные, то одни из самых защищенных от взлома. На данный момент взлом NEM стал самой большой кражей в истории криптовалют, сопоставимым по масштабам с нашумевшим взломом биржи MT Gox, потери которой в 2014 году оценивались в $340 млн.

Как видим, прогнозы диаметрально противоположны. И что самое интересное, оба сценария – положительный и негативный – в равной степени могут осуществиться.

Памперы и памперсы

Все потому, что рынок криптовалют в целом и биткоина в частности чрезвычайно волатилен и зависит от внешних факторов. Любая новость или событие могут провоцировать как рост, так и падение.

Волатильность присуща и традиционному валютному и фондовому рынку, но в значительно меньшей степени.

Кроме того, на рынке криптовалют есть свои «авторитеты» – крупные игроки, так называемые памперы. Учитывая сравнительно небольшую капитализацию криптовалют (по сравнению с традиционным валютным и фондовым рынком), размеры активов папмеров позволяют искусственно создавать ажиотаж или панику среди трейдеров, манипулируя ими.

Обычно памперы создают видимость повышения курса путем скупки ордеров. После того, как в результате ажиотажного спроса курс криптовалюты достигает максимума – они сливают свои активы и курс падает, вселяя панику в инвесторов.

Другой способ повлиять на курс криптовалюты – создание фейковых новостей, как позитивных, так и негативных. Как уже говорилось выше, любой инфоповод влияет на курс и это часто используют в своих интересах крупные игроки.

Таким образом, криптовалюта – система трудно прогнозируемая. Поэтому предсказывать ее состояние на долгую перспективу практически невозможно. Бесспорным является то, что она вряд ли исчезнет.

Блокчейн как основа для ICO

Основное значение криптовалют для мировой экономики в том, что технология сделала возможным ICO (Initial Coin Offering) – то есть выпуск бизнесменами собственных криптовалют для привлечения финансирования.

Прежде всего, технология актуальна для стартапов, поскольку им сложнее воспользоваться традиционными финансовыми инструментами – такими, как кредитование или выпуск акций (IPO).

Особенно популярен ICO в сфере IT, а ещё лучше, если бизнес стартапа планирует в дальнейшем непосредственно использовать выпущенную криптовалюту – например, как средство расчетов.

За 2017 год общая рыночная капитализация криптовалют выросла практически на 600 млрд долларов США, с 17,7 до 612,9 млрд долларов США, т.е. в 34,6 раза.

За это время было проведено десятки успешных ICO. Интересные бизнес-проекты, осуществляющие ICO, поддерживают интерес к рынку криптовалют в целом.

Чего только стоит ICO мессенджера Telegram, проведенный в феврале 2018 и собравший $850 млн от 81 инвестора, максимум средств за всю историю ICO. Во втором раунде Telegram намерен собрать до $1,7 млрд, как указано в white paper – документе, который описывает преимущества проекта для инвесторов.

К интересным проектам можно отнести Extra Credits. Как говорят его разработчики – это первый в мире про­ект «об­ра­зо­ва­тель­ной крип­то­ва­лю­ты», в ко­то­ром пользо­ва­те­ли по­лу­ча­ют воз­на­граж­де­ние в крип­то­ва­лю­те Extra Credits (XTRA) за изу­че­ние блокчей­на и про­хож­де­ние он­лайн-те­стов. Для энтузиастов это возможность заработать, еще и расширив знания о блокчейне.

Стоит упомянуть и проект финансового холдинга JPMorgan Chase. Его глава Джейми Даймон известен своим критичным отношением к криптовалютам, но это не помешало JPMorgan Chase в октябре 2017 года запустить собственную пилотную программу по ускорению трансграничных платежей на базе блокчейна Quorum – так называемую Межбанковскую информационную сеть (Interbank Information Network, IIN).

Проект реализуется совместно с австралийским банком ANZ и Royal Bank of Canada.

Не исключает запуск торговых операций с биткоином и другими цифровыми валютами и другой крупный американский банк – Goldman Sachs.

Таким образом, интерес ведущих банков к новой сфере может поднять статус биткоина в глазах инвесторов и повысить градус дискуссий вокруг криптовалют, которые все глубже проникают в мир традиционных финансов.

Андрей Попов, партнёр Kreston GCG