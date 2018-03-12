Новый закон о валюте отменит контроль для операций ниже 150 тысяч - Порошенко

Президент Петр Порошенко подаст в Верховную Раду новый законопроект “О валюте”.

Об этом он заявил на встрече с представителями отечественного и зарубежного бизнеса.

“Нововведения бизнес и граждане почувствуют немедленно после принятия закона”, – прокомментировал глава государства свое решение.

По его словам, в проекте закона предлагается отменить валютный контроль внешнеэкономических операций ниже порогового уровня в 150 тысяч гривен. Кроме того, предполагается отменить валютный надзор для 40% операций от общего количества транзакций.

В то же время, согласно законопроекту, не нужна будет регистрация кредитов от нерезидентов, отменяется наказание в виде приостановления внешнеэкономической деятельности и тому подобное, уточнил Порошенко.