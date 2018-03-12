Новый закон о валюте отменит контроль для операций ниже 150 тысяч - Порошенко

Президент Петр Порошенко подаст в Верховную Раду новый законопроект “О валюте”.
Об этом он заявил на встрече с представителями отечественного и зарубежного бизнеса.
“Нововведения бизнес и граждане почувствуют немедленно после принятия закона”, – прокомментировал глава государства свое решение.
По его словам, в проекте закона предлагается отменить валютный контроль внешнеэкономических операций ниже порогового уровня в 150 тысяч гривен. Кроме того, предполагается отменить валютный надзор для 40% операций от общего количества транзакций.
В то же время, согласно законопроекту, не нужна будет регистрация кредитов от нерезидентов, отменяется наказание в виде приостановления внешнеэкономической деятельности и тому подобное, уточнил Порошенко.
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