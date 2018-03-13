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Windows 10 хотят сделать бесплатной

Windows 10 хотят сделать бесплатной

Операционная система Windows 10 в ближайшем будущем может стать абсолютно бесплатной. На подобный шаг, по данным источников, руководство компании Microsoft намерено пойти в целях популяризации программного софта.

В данный момент Windows 10 является приоритетным проектом и на её развитие брошены серьёзные усилия. Разработчики корпорации постоянно работают над очередными обновлениями и поддержкой ОС.

К примеру, уже в скором времени должна состоятся презентация четвёртого по счёту крупного обновления Redstone 4. Всё это в сумме может сделать Windows 10 самым мощным бесплатным проектом в мире. Ранее появилась информация, что в Microsoft намерены сделать бесплатной лишь отдельную версию ОС, однако позже от этой идеи отказались. Отметим, что Windows 10 S станет «режимом S» для всех существующих версий операционной системы Microsoft десятого поколения. Соответствующая информация появилась в сети.

По материалам bigmir.net
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