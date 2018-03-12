Одна из первых фотокамер продана за рекордные 2,4 млн евро

Стартовая цена фотокамеры Leica “нулевой” серии на торгах в Вене составляла 400 тысяч евро. Покупателем лота стал частный коллекционер из Азии.
Одна из первых фотокамер немецкой компании Leica Camera AG была продана на аукционе Westlicht в Вене за рекордные для фототехники $2,976 млн (около 2,4 млн евро), сообщает Прайм.
Предыдущий рекорд также был установлен фотоаппаратом Leica. Он был продан в 2012 году за 2,16 млн евро.
Стартовая цена лота на торгах в Вене составляла 400 тысяч евро. Фотоаппарат купил частный коллекционер из Азии.
Фотокамера Leica “нулевой” серии была создана основателем компании-бренда Эрнстом Лейтцем в 1923 году. Это произошло за два года до выпуска первых серийных камер Leica. Из 25 созданных тогда аппаратов всего три, в том числе проданный экземпляр, до сих пор находятся в рабочем состоянии.
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