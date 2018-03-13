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Ученые обнаружили алмаз с кристаллами внеземного льда внутри

Ученые обнаружили алмаз с кристаллами внеземного льда внутри

Ученые случайно обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранился необычный по молекулярной структуре лед высокой прочности.

Об этом сообщает авторитетный журнал Science.

Исследователи нашли камень в образцах, поднятых с глубины между 400 и 600 км, из области мантии которую называют переходной зоной.

И только при его детальном исследовании было установлено, что он содержит внутри себя так называемый “лед-VII”.

Молекулы “льда-VII” имеют кубическую молекулярную форму в отличие от обычного льда (обычная вода при минусовой температуре превращается в “лед-I” с молекулами в виде шестигранников). Поэтому обнаруженное вещество имеет плотность вдвое выше, чем обычный лед.

Ученые выдвинули гипотезу, что и сам камень имеет внеземное происхождение, ибо в условиях Земли “лед-VII” не образуется естественным путем. Это высокопрочное вещество ранее получали только в результате лабораторных исследований.

По материалам СТРАНА.UA.
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