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НБУ сегодня ввел в обращение новую памятную монету (фото)

НБУ сегодня ввел в обращение новую памятную монету (фото)

НБУ сегодня ввел в обращение памятную монету специального выпуска “День украинского добровольца”.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Монета имеет номинал 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем, тираж – 1 000 000 штук.

Реализацию памятных монет специальных выпусков осуществляют региональные отделы Национального банка Украины и банки-дистрибьюторы АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”.

По материалам Finance.UA
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