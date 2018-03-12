НБУ сегодня ввел в обращение новую памятную монету (фото)

НБУ сегодня ввел в обращение памятную монету специального выпуска “День украинского добровольца”.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Монета имеет номинал 10 гривен, она изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем, тираж – 1 000 000 штук.
Реализацию памятных монет специальных выпусков осуществляют региональные отделы Национального банка Украины и банки-дистрибьюторы АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”.
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