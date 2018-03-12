Из банка "Демарк" были выведены активы на 1,3 млрд гривен

До признания неплатежеспособным Банком “Демарк” проводилась рисковая кредитная политика – в течение нескольких лет были заключены десятки похожих между собой кредитных соглашений на общую сумму почти 1,3 млрд грн.

Об этом сообщают в ФГВФЛ.

Как отмечают в Фонде, однотипность оформленных договоров, сходство неликвидного обеспечения, а также невозврат денежных средств в предусмотренные договорами сроки дают формальные основания видеть в совершенных схемных действиях признаки уголовного преступления – мошенничества с финансовыми ресурсами, результатом которого стало нанесение значительного материального ущерба банку.

“Анализ совершенных финансовых операций Банка «Демарк», проведенный уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках ликвидации, установил, что в течение 2008-2014 годов банком был заключен ряд кредитных соглашений, по которым оформление кредитных дел носит формализованный и однотипный характер. По этой «схеме» 37 заемщиками-юридическими лицами было заключено с Банком “Демарк” 43 кредитных соглашения. Почти каждый второй договор – заключен в 2013 году. Общими чертами всех соглашений, кроме оформленного неликвидного обеспечения (в залог по кредитам переданы имущественные права, в частности – права требования по текущим договорам заемщиков по купле-продаже ценных бумаг), есть и сами суммы кредитов – каждым заемщиком получены почти одинаковые суммы в пределах 36,5-38 млн грн”, – объясняют в Фонде.

Срок действия большинства вышеупомянутых кредитных договоров истек, впрочем в предусмотренные договорами сроки денежные средства не были возвращены банку. В адрес всех заемщиков были направлены письма с требованием немедленного погашения задолженности. Большинство требований остались без ответа, остальные – вернулись с отметкой «не находится по указанному адресу».

Как утверждают в ФГВФЛ, неликвидное обеспечение по договорам не дает возможности банку вернуть даже часть выданных средств путем обращения взыскания на предмет залога. В итоге – банку, а тем самым и его кредиторам, нанесен ущерб на общую сумму 1,3 млрд грн.

По факту выявленной схемы уполномоченным лицом Фонда было подано заявление о совершении уголовного преступления и открыто уголовное производство.

Описанное схемное кредитование стало одной из причин значительного различия между оценочной и балансовой стоимостью активов, включенных в конкурсную массу банка. Притом что «на бумаге» активы банка оценены в 1 963,4 млн грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили их только в 236 млн грн.

Почти в десять раз меньше оказалась оценка кредитов, предоставленных юридическим лицам: при «раздутой» в 1 776,8 млн грн балансовой стоимости, независимые оценщики оценили группу активов в 164,8 млн грн. Стоит отметить, что именно кредиты юридических лиц составляют более 90% балансовой стоимости всех активов банка, включенных в конкурсную массу.

Всего в ходе ликвидации банка подано 46 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 1 809,8 млн грн.

Справка Finance.ua:

По состоянию на начало февраля 2018 года вкладчиками Банк “Демарк” получено 992,7 млн грн.

Общая сумма акцептированных кредиторских требований – 1 165,8 млн грн. На сегодня удовлетворены 8,5% кредиторских требований 3-й очереди.