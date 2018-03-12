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В ОАЭ создали "летающую" яхту

В ОАЭ создали "летающую" яхту

В Объединенных Арабских Эмиратах создали “летающую” яхту Foiler, которая во время движения поднимается над водой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал New Atlas.

Яхта была создана на верфи Enata Marine в городе Шарджа (ОАЭ).

Foiler оборудована гибридным дизель-электрическим двигателем с автоматической системой подводного крыла, которая позволяет яхте подниматься над водной гладью.

Такая функция позволит яхте продолжать движение при наличии волн высотой до 1,5 м, а пассажиры при этом будут чувствовать себя комфортно, не чувствуя качки.

Яхта укомплектована двумя дизельными двигателями BMW мощностью 320 л.с. (239 кВт). Двигатели пускают в ход два генератора, которые питают два торпедных двигателя электрической энергии от Enata Marine.

Максимальная скорость, которую может развить яхта, составляет свыше 70 км/час. Судно рассчитано на 8 человек. Его корпус построен с использованием углеродного волокна, а дизайн соответствует премиум-классу.

По материалам УНН
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