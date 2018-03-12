Когда и как снова заработает система блокировки налоговых накладных

Новая система приостановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных начнет работать с 22 марта 2018 года — на три недели позже, чем было предусмотрено законом о временной приостановке старой системы блокировки.

Соответствующее постановление КМУ №117 было официально опубликовано в газете «Урядовый курьер» 7 марта. Оно начнет действовать через 15 дней после публикации.

Напомним, что в декабре 2017 года работа системы мониторинга соответствия НН/РК критериям оценки рисков (СМКОР) была остановлена, чтобы выработать согласованное решение, которое, с одной стороны не мешало бы честному бизнесу работать, а с другой стороны — могло бы эффективно бороться со схемами по хищению НДС.

Как сообщила партнер Crowe Horwath AC Ukraine, член правления Общественного совета при ГФС Ольга Богданова, тогда же была создана рабочая группа при Государственной фискальной системе, а в январе этого года — при Минфине. Это постановление КМУ — консолидированный вариант работы обеих ведомств.

«Примерно 80% наших предложений было учтено в новом документе», — заверила Богданова.

В частности, были утверждены порядки:

приостановки регистрации НН/РК в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН);

работы комиссий, принимающих решение о регистрации в ЕРНН;

рассмотрения жалоб на решения этих комиссий.

Что будут проверять

Как уже писалось, предлагается установить несколько уровней проверки регистрируемых налоговых накладных и расчетов корректировки (НН/РК).

Сначала будет проверяться на предмет рисковости (читай — фиктивности или связи с фиктивными фирмами) сам плательщик. Затем проверяется на соответствие критериям рисковости сама операция. Специально для субъектов малого и среднего бизнеса вводится так называемая «позитивная налоговая история». Даже при рисковой операции, но позитивной истории плательщика, его НН/РК все равно будет регистрироваться.

Все эти критерии рисковости (предприятий, операций и позитивной истории) теперь будет разрабатывать ГФС и утверждать по согласованию с Минфином. Так как опубликованное постановление содержит лишь признаки тех НН/РК, которые не будут блокироваться.

«Теперь не надо будет юстировать все эти критерии. ГФС сможет оперативно реагировать на изменение поведения «схемщиков» и только утверждать в Минфине новые правила. На процедуру согласования Минфину отводится два дня», — рассказала Ольга Богданова.

Как сообщили в самой ГФС, все критерии уже разработаны и переданы на согласование в Минфин.

«Как только мы получим утвержденные критерии, сразу же их опубликуем на своем портале. Ориентировочно это произойдет на следующей неделе», — рассказали в Государственной фискальной системе.

По новому постановлению, о новых согласованных критериях риска ГФС обязано также уведомлять налоговый комитет ВР.

Важные детали

Как ранее отмечала старший юрист юридической компании ILF Елена Калинина, многое теперь будет зависеть от налоговиков и тех критериев, которые они установят. Например, как будут определять позитивную историю плательщика.

Юристы обращают внимание еще на одну деталь. По новому порядку, ГФС обязана ежемесячно рассчитывать некие показатели для определения позитивной истории и до 10 числа (следующего за отчетным месяца) уведомлять плательщика об этом через электронный кабинет.

Как пояснила Ольга Богданова, речь идет, например, об индивидуальном показателе налоговой нагрузки в тот или иной период.

Еще одна новация — введение электронного реестра остановленных НН/РК, где плательщик в онлайн режиме сможет найти информацию о рассмотрении и статусе заблокированных документов.

При этом в течение месяца с момента вступления в силу этого постановления, то есть до 22 апреля, этот реестр остановленных НН будет работать в тестовом режиме.

Как отмечает член комитета по налоговой и таможенной политике ВР Татьяна Острикова, этот месяц необходим для отладки программного обеспечения и, собственно, создания реестра.

По словам юристов, пока реестр будет работать в тестовом режиме, решения комиссий о блокировке НН/РК будут отсылаться плательщику, но не регистрироваться в реестре. Другими словами, если даже получен отказ, то налоговая накладная не будет блокироваться.

Однако, если буквально вчитаться в нормы постановления, то можно прийти к противоположному выводу. То есть, в течение этого месяца решение о регистрации или отказе в регистрации НН/РК вступают в силу со дня их принятия. Просто они будут направляться плательщику без регистрации в реестре. Кто из них прав, очень скоро выяснится на практике. Уже с 22 марта.

Константин Симоненко