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В Женеве показали электросуперкар мощностью почти 2000 л.с. с разгоном до 100 км за 1,8 с

В Женеве показали электросуперкар мощностью почти 2000 л.с. с разгоном до 100 км за 1,8 с

На Женевском автосалоне, который сейчас проходит в Швейцарии, хорватская компания Rimac Automobili представила свой новый электрический суперкар – его мощность достигает почти 2 тыс. лошадиных сил, а до “сотни” он способен разогнаться менее чем за 2 секунды.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Тeknoblog.

Электромобиль, названный C_Two, может достигать максимальной скорости 514 км/ч. К примеру, официальный рекорд скорости для серийных суперкаров с традиционным двигателем, установленный Bugatti Veyron, составляет 435,3 км/ч. При этом Bugatti разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а представленный хорватской фирмой болид делает это за 1,8 секунды.

C_Two приводят в движение четыре электромотора общей мощностью 1914 лошадиных сил. Энергией двигатели C_Two обеспечивает батарейный блок с жидкостным охлаждением на 120 кВт*ч. Это позволяет электромобилю проехать 650 километров (но не с максимальной, а с оптимальной скоростью). Батарея может зарядиться на 80% за 30 минут.

На кузове C_Two имеются активные аэродинамические элементы, которые в случае необходимости обеспечивают повышение прижимной силы. Электромобиль также снабжен системой векторизации крутящего момента. На C_Two установлена система “помощник водителя”, обеспечивающая автоматическое чрезвычайное торможение, парковку и адаптивный круиз-контроль.

Rimac Automobili намерена выпустить всего 150 экземпляров своего нового электрического гиперкара. Если же спрос будет превышать планы производителя, то компания рассмотрит возможность продолжить серию.

По материалам Центр транспортных стратегий
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